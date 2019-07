Bremen Kater „Ernie“ mag Löwen. Und geht offenbar auch gerne ins Kino. Zur Neuauflage des Disney-Klassikers „König der Löwen“: Mit Frauchen und Herrchen, versteht sich. „Ernie“ ist ein Maine-Coon-Kater und ein mindestens stadtbekannter Vierbeiner. Frauchen und Herrchen, das sind Dagmar (40) und Torsten Nürnberger (46) aus Habenhausen. Das Paar ist dank „Ernie“ auch stadtbekannt.

Bleibt der „König der Löwen“. Der ist sogar weltbekannt. Der ganze Film mit der Filmmusik von Hans Zimmer und Kompositionen von Elton John, mit den wunderbaren Charakteren, den Löwen „Simba“, „Mufasa“, „Nala“ und dem hinterhältigen „Scar“, mit Rotschnabeltoko „Zazu“, Warzenschwein „Pumbaa“, Erdmännchen „Timon“ und den Hyänen „Ed“, „Shenzi“ und „Banzai“. Der Zeichentrickfilm von 1994 war ein Kassenschlager. Es ist der bisher weltweit kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. Die aktuelle Neuverfilmung mit Spezialeffekten, echte Tieren und bekannten Dialogen soll es ebenfalls werden.

Doch zurück zu „Ernie“ und seinen Nürnbergers. „Ernie“ war jüngst zu Gast im „Cinespace“ an der „Waterfront“ und hat bereitwillig fürs Familienalbum, für Handys und so weiter posiert. Er macht halt immer eine gute Figur. Der Kater ist ja nicht nur Medienstar – er ist längst auch Social-Media-Star. Auf Facebook (@KaterErnieBremen) sind die tierischen Abenteuer des vierbeinigen Habenhausers nachzulesen. Und: „Ernie“ hat so nahezu jeden Ort in der Hansestadt besucht, ist irgendwie omnipräsent. Und zieht die Blicke magisch auf sich. Schließlich ist er immer und überall mit Herrchen und Frauchen unterwegs.

Die Nürnbergers sorgen auch ohne „Ernie“ schon mal für Schlagzeilen. So haben sie in ihrem Habenhauser Reihenhaus ein kleines Disney-Museum erschaffen. Entenhausen in Habenhausen. Ihre Sammlung ist üppig. Dazu zählen mindestens 5 000 DVDs. Kennengelernt haben sich Dagmar und Torsten 1998 in einem Filmfachgeschäft in Oldenburg – bei der Suche nach einem „Mulan“-Fachbuch. „Mulan“ war dann der erste Disney-Streifen, den die beiden gemeinsam gesehen haben. Und eine 1,5 Meter lange Stofftier-Version des Drachen „Mushu“ (erworben in Paris, bei Disneyland) wohnt bei den Nürnbergers. Geheiratet haben Dagmar und Torsten 2009. Zwei Jahre später zogen sie nach Habenhausen. Seit 2012 wohnt Stubentiger „Ernie“ bei ihnen.