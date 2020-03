Bremen Die Bevölkerung wächst, Menschen werden älter, ihre Krankheitsbilder immer umfangreicher. Gerade deshalb sind Hausärzte heute umso wichtiger, sagt Professor Dr. Ferdinand Gerlach von der Universität Frankfurt am Main. Der Experte für Allgemeinmedizin war zu Gast in Bremen und sprach während der Vortragsreihe „AOK Podium“ über die „Lotsenrolle“, Herausforderungen und die Zukunft der Hausärzte im Land. „Hallo, Lieblingsarzt – Die Zukunft der hausärztlichen Versorgung im Land Bremen“ – unter dieser Überschrift hatten sich mehrere Dutzend Besucher, vorrangig Mediziner aus der Region, in Bremen zusammengefunden.

Ferdinand Gerlach sieht eine auffällige Tendenz: Während im ländlichen Raum Ärzte fehlen und Patienten zum Teil stark unterversorgt seien, zeige sich insbesondere in Ballungsgebieten eine Überversorgung. Zudem, so die Untersuchungen des 59-Jährigen, gebe es ein starkes Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung. „Es hängt vom Wohnort ab, ob Sie ein neues Knie bekommen“, sagt Gerlach.

Suchten Patienten vor Jahren meist nur mit einer chronischen Erkrankung Rat beim Hausarzt, seien es heute gleich mehrere Probleme, die es zu behandeln gelte. Zudem, das zeigen zumindest seine Untersuchungen, sind die Erwartungen der Ärzte von morgen andere als früher: Sie wollen mehr Freizeit, Balance zwischen Beruf und Familie, Teil- statt Vollzeit, Anstellung statt Selbstständigkeit.

Auf all diese Veränderungen müsse reagiert, neue Wege müssten beschritten werden. „Das bekommen wir nicht hin mit den Strukturen, die vor 100 Jahren etabliert wurden.“ Da es ein „ganzes Bündel an Problemen“ gebe, so Gerlach, gebe es auch nicht die eine Lösung. Was helfen könne, sei der stetige Ausbau der sogenannten „Hausarztzentrierten Versorgung“ (HZV), die den Hausarzt als zentrale Anlaufstelle für Patienten vorsieht und von wo aus dann sämtliche Behandlungsschritte koordiniert werden.

Laut Gerlach könnten etwa 85 bis 90 Prozent aller Fälle vom Allgemeinmediziner gelöst werden. „Die Menschen brauchen einen Hausarzt, einem, dem sie vertrauen können“, sagt Gerlach.