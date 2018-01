Bremen /Weener Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, sind am Wochenende in Bremen, Delmenhorst und in Weener (Landkreis Leer) aktiv gewesen. In keinem der Fälle waren die Betrüger erfolgreich. Sie versuchten einerseits über das Telefon, den Senioren Informationen zu Wertgegenständen und ihrem Vermögen zu entlocken. Weitere Männer gaben sich an Wohnungstüren als Polizisten aus.

Über das gesamte Bremer Stadtgebiet zählte die Polizei von Freitag bis Sonntag 45 gemeldete Anrufe von falschen Polizeibeamten. Insgesamt fünf Fälle meldeten ältere Bürger der Stadt Weener in Ostfriesland am Sonntag. Das Vorgehen war identisch: Vermeintliche Polizeibeamte oder auch Kripo-Beamte erzählten den Senioren am Telefon, man habe bei festgenommenen Einbrechern ihre Adresse gefunden. Weil sie potenzielle Einbruchsziele seien, wollten sich die „Polizisten“ versichern, ob noch alle Wertgegenstände und Bargeld im Haus seien – und in diesem Zug mehr über die Wertgegenstände und Vermögenswerte der Senioren erfahren.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Anrufen: „Beenden Sie diese Anrufe sofort. Niemals ruft die Polizei bei Ihnen an und fragt nach Bankverbindungen oder Wertgegenständen im Haus.“ Ein Polizeibeamte würde zudem nicht nach persönlichen Geldverstecken fragen, erklärt Polizeioberkommissarin Svenia Temmen von der Polizei Leer. Sie rät, skeptisch zu bleiben und sich jederzeit mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen. So wie es an diesem Wochenende funktioniert hat.

Festgenommen werden konnten dank eines aufmerksamen Nachbarn zwei falsche Polizeibeamte in Bremen. Ein 97-Jähriger ließ am Montag zwei Männer in seine Wohnung, die ihm einen gefälschten Polizeidienstausweis vorlegten. Sie fragten den Senior nach der Geheimzahl für seine Bankkarte. Der Bremer weigerte sich jedoch, diese den Betrügern zu nennen.

Währenddessen war ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus auf die Männer aufmerksam geworden – er verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten das betrügerische Duo noch in der Wohnung des 97-Jährigen festnehmen, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Männern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben.

Bis in die Wohnungen schafften es auch zwei angebliche Polizisten am Freitag in Delmenhorst. Die bislang unbekannten Männer klingelten bei einer 75-Jährigen und gaben sich als zivile Polizeibeamte aus. So gelangten sie in die Wohnung der Delmenhorsterin. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Betrüger die Wohnung ohne Diebesgut.