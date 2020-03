Wenn Autos sprechen können

Bremen Eva (10) aus Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) blickt auf ein kleines Fahrzeug, das sie gerade programmiert. Bevor es losfährt, soll es sagen, dass es „Cozmo“ heißt – eine besondere Fähigkeit für ein Spielzeugauto. Am Sonnabend zeigte das Haus der Wissenschaft in einem Workshop und einem Vortrag die Ergebnisse von drei Jahren „Smile“, einem norddeutschen Verbundprojekt, das Schülerinnen ab der 5. Klasse für die Männerdomäne Informatik begeistern soll.

„Cozmo“ kann eine Menge. Der Wagen hat vorne ein bewegliches Gestell. Auf einem kleinen Bildschirm sind blaue Punkte zu erkennen, die an Augen erinnern. „Cozmo“ kann Schnattern wie eine Ente, und er kann auch tanzen. „Man kann ,Cozmo’ sagen, dass er die Räder stoppen soll oder dass er alles stoppen soll“, erklärt Eva begeistert. Die Fünftklässlerin will später beruflich etwas Technisches machen, sagt sie.

Noch einen Monat läuft das „Smile“-Projekt, dann ist die dreijährige Förderperiode vorbei. 112 Kurse haben stattgefunden, 745 Schülerinnen ab der 5. Klasse haben teilgenommen. Am besten funktionierten die Kurse, wenn weder Eltern noch Lehrer dabei sind, sagt Serge Autexier (48) in seinem Vortrag „Schülerinnen für Informatik begeistern – Drei Jahre ,Smile’ in der Nordwestregion“.

Meist würde die Einstellung zur Informatik in der 8. oder 9. Klasse ins Negative kippen. Das ließe sich möglicherweise verhindern, wenn man Mädchen ab der 5. Klasse erreiche. Aufgrund der Projektdauer lasse sich das nun leider nicht mehr ermitteln.

Auf eine Frage aus dem Publikum erklärt Autexier, warum mehr Frauen in der Informatik unverzichtbar seien. Die Antwort: „Viele Informatiksysteme sind für Menschen zu gestalten. Computersysteme, die von Männern gestaltet werden, sind für Männer gut. Wenn zu wenig Diversität vorhanden ist, geht es an bestimmten Gruppen vorbei.“