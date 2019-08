Bremen Nach der Fußballpartie zwischen dem SV Werder Bremen und Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Fans des Bremer Bundesligisten gekommen. Aus einer von der Polizei begleiteten Fan-Gruppe sei ein Mann in der Nacht zum Sonntag in der Harzburger Straße auf ein Autodach geklettert und habe einem Beamten „mit voller Wucht“ gegen den Kopf getreten, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Demnach konnte der benommene Beamte aufgrund seiner Kopfverletzungen nicht mehr im Dienst bleiben.

Als die Polizei den Fan festnehmen wollte, wurden die Beamten den Angaben zufolge mit Steinen beworfen und mit Stangen attackiert. Ein Stein habe eine Polizistin im Nacken getroffen und leicht verletzt. Mit Hilfe von Pfefferspray und zusätzlichen Einsatzkräften konnte die Situation laut Polizei beruhigt werden.

Tatverdächtige Fans habe man nicht mehr festnehmen können. Anzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden erstattet.Zeugen der Ausschreitungen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0421) 362-3888 zu melden.

Während der Partie sei es im Block der Werder-Fans zudem zweimal zum Abbrennen von Pyrotechnik gekommen, berichtet die Polizei. Rauchbomben und Bengalos seien gezündet worden. Personen, die im Stadion durch den Einsatz von Pyrotechnik verletzt wurden oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.