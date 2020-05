Jetzt auch Messer auf Weyher Spielplatz

Bremen /Weyhe Wegen des Fundes eines Messers auf dem Spielplatz eines Kindergartens in Weyhe im Kreis Diepholz ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Mitarbeiter des Kindergartens fanden das Messer am Mittwochmorgen bei einem Kontrollgang, wie die Beamten mitteilten. Es lag unterhalb einer Schaukel und hatte Klebeband am Griff. Wahrscheinlich sei es an dem Spielgerät befestigt worden und dann heruntergefallen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ihm zufolge ist es der erste Fall dieser Art in Weyhe.

Ob die Tat mit ähnlichen Funden in der Stadt Bremen zusammenhängt, war zunächst unklar. In den vergangenen Tagen wurden dort mehrfach Messer gefunden, die an Spielgeräten befestigt waren. Der Polizei zufolge waren sie so angebracht, dass sie Kinder hätten erheblich verletzen können. Die Bremer Polizei hat eine Sonderkommission gebildet. Die Beamten aus Weyhe stehen nun im Austausch mit der Soko Spielplatz.

