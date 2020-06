Wieder ein Pulver-Brief an Partei

Bremen In Bremen ist erneut ein Brief mit verdächtigem Pulver sowie einem Schreiben mit rassistischem und rechtsextremistischem Inhalt an ein Parteibüro geschickt worden. Am Mittwoch traf es nach Polizeiangaben die Piratenpartei. Der Brief wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht, wobei sich das Pulver als harmlos erwies. Die Sonderkommission Spielplatz prüfe, ob es einen Zusammenhang zu den Briefsendungen der vergangenen Monate gibt. Die Polizei vermutet, dass der gleiche Täter schon mehrfach Messer an Klettergerüsten auf Spielplätzen in Bremen und im Umland angebracht hat. Nach einem öffentlich Fahndungsaufruf seien bereits nützliche Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher.

