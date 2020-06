Wirtschaft: Panik prägt die Stimmung in der Event-Branche

Bremen Am Dienstag will der Bremer Senat eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen beschließen. Dann sollen mehr als zwei Haushalte zusammenkommen können. Das sagte Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) am Montag auf einer Pressekonferenz im „Modernes“ zur bundesweiten Aktion „Night of Light“, bei der in der Nacht Dienstag in Deutschland 7000 Veranstaltungsstätten mit rotem Licht angestrahlt werden sollten.

In Bremen dabei: etwa 60 Häuser, darunter der Fernseh- und der Fallturm, die Glocke und auch das Pier 2. Die Botschaft lautet: In der Veranstaltungsbranche herrscht die Alarmstufe Rot. „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, heißt es in einem Appell der Veranstalter an die Politik. Die Corona-Lockerung mag Gastronomen freuen, der Veranstaltungsbranche nützt das nichts, heißt es.

Mit Christian Seidenstücker aus dem Vorstand von Joke Event und Andreas Beer, Geschäftsführer des Veranstaltungstechnikunternehmens „Active Blue“ traf Vogt auf zwei Betroffene. Wichtig ist ihnen die Frage, wann es wieder weitergehen kann. Ein Stichtag sei nötig, um etwa bei der Bank Hilfskredite bewilligt zu bekommen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Doch eine solche Ansage seitens der Politik ist wohl nicht so bald zu erwarten. „Bei der Öffnung der Gastronomie habe ich fünf Wochen lang Anläufe gebraucht“, so Vogt. Bei Veranstaltungen sei die Lage schwieriger, da Lockerungen vom Infektionsgeschehen abhängig seien.

Die öffentliche Meinung sei eher auf dem Standpunkt, nicht zu viel zu lockern – was sich an den Feier-Hotspots allerdings anders darstellt. Auch die Zeit nach Corona werde große Herausforderungen bringen. Sie wolle alles ihr Mögliche für die Branche tun, sagte Vogt.