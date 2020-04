Wissenschaft: Bremer Agrarforschung erhält Förderung

Bremen Drei Eltern sind besser als zwei – nach diesem Motto forscht die Biologin Professorin Rita Groß-Hardt von der Bremer Uni. Es geht dabei um nichts weniger als die Landwirtschaft der Zukunft. Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, kurz: ERC) hat der Bremer Wissenschaftlerin jetzt den begehrten „Proof of Concept Grant“ zuerkannt.

Im Projekt „Tri-Volve“ wollen die Biologin und ihr Team zusammen mit dem Pflanzenzüchter KWS Drei-Eltern-Kreuzungen als neue Züchtungsstrategie für die Landwirtschaft etablieren. Groß-Hardt und ihre Kollegen wiesen 2017 nach, dass pflanzliche Eizellen mit zwei Spermien verschmelzen können, um Nachkommen mit drei statt zwei Elternteilen – einer Mutter und zwei Vätern – zu zeugen.

Das spektakuläre Bremer Forschungsergebnis kann zu einer neuen Zuchtstrategie führen, heißt es an der Uni. „Mit Hilfe von Drei-Eltern-Kreuzungen können in einem Schritt die positiven Eigenschaften von gleich drei Pflanzen kombiniert werden. Zudem lassen sich mit dieser neuartigen Kreuzungsstrategie Hybridisierungsbarrieren umgehen, was die Möglichkeit eröffnet, weiter entfernte Sorten miteinander zu kombinieren“, so Rita Groß-Hardt. Mit dem Projekt will die Arbeitsgruppe die Erkenntnisse nun auf Nutzpflanzen übertragen. „Die konventionelle Pflanzenzucht kommt mit den starken Veränderungen durch den Klimawandel nicht hinterher“, so die Biologin.

Der nun bewilligte „ERC Proof of Concept Grant“ soll Groß-Hardt und ihre Arbeitsgruppe darin unterstützen, das Marktpotenzial ihrer Forschungsarbeit zu prüfen – und zur praktischen Anwendung zu bringen. „Die mit 150 000 Euro dotierte Förderung wird nur vergeben, wenn die bisherige Forschung zukunftsweisende Resultate erbringen konnte und gute Chancen hat, zur Marktreife zu gelangen“, so eine Uni-Sprecherin.