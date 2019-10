Bremen Hendrik Rudolfsen (43), Showmaster bei der Wissenschaftsshow „Von A nach B“ im Universum, fragt, wie man ein Fahrzeug antreiben kann. Ein Junge in der ersten Reihe hat einige Ideen: „Mit einem Gummiband, einer Feder, einem Benzin-, Diesel- oder Wasserstoffmotor.“

Rudolfsen füllt etwas Benzin in einen Kolben, schließt ihn und wiegt ihn hin und her. Dann zündet er das Gemisch an. Es ploppt wie bei einem Tischfeuerwerk, und der Deckel fliegt ab. Die Zündung durch die Verdichtung von Luft beim Diesel demonstriert er mit einem Druckluftfeuerzeug. Dies besteht zum größten Teil aus einer Röhre, in der er ein Stückchen Watte legt. Er drückt einen Kolben hinab, die Watte verbrennt.

Etwas weniger feurig behandelt Rudolfsen das Gegenwartsthema Elektrizität als Antrieb. Er zeigt, wie man einen einfachen Elektromotor bauen kann. Er hängt eine Schraube mit einem Magneten darunter an den Minus-Pol einer Batterie. Dann verbindet er ein Kabel mit dem Plus-Pol und hält das andere Ende vor den Magneten unter der Schraube. Ein kleines Fähnchen daran zeigt, dass diese und der Magnet sich schnell zu drehen beginnen.

Das Zusammenspiel von Strom und Magnetismus zeigt Rudolfsen mit einem Streifen aus Aluminiumfolie, über den er zwei große Magnete positioniert. Er lässt Wechselstrom durch den Streifen fließen, der beginnt eine Wellenbewegung zu machen. Abstoßung und Anziehung durch die Magneten wechseln. Eine Batterie mit Magneten an beiden Polen saust durch einen Spiraltunnel, eine Röhre mit Drahtspirale darin. Strom sorgt für Bewegung.

Rudolfsen hat ein Modellauto mit einer Brennstoffzelle auf dem Versuchstisch. Er erklärt, was passiert. Das Wasser wird aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Aus dem Wasserstoff werden Wasser und Elektrizität gewonnen.