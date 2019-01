Bremen Es geht weiter: Gut 14 Monate nach „Baggerstich“ und Verkaufsstart haben die Gesellschafter der Projektgesellschaft jetzt den Grundstein für die ersten Häuser in Bremens Großprojekt „Gartenstadt Werdersee gelegt. Uwe Schierloh, Reiner Schümer und Fred Wessel mauerten gemeinsam die Zeitkapsel mit einer Urkunde und Münze ins Fundament.

Auf dem Grundstück zwischen Huckelrieder Friedhof und Werdersee-Deich an der Habenhauser Landstraße sollen in den nächsten Jahren insgesamt 590 Häuser und Wohnungen hochgezogen werden. Etwa 360 Reihen- und Doppelhäuser sowie Eigentumswohnungen baut die Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW), ein Zusammenschluss der Bremer Bauträger Interhomes, Gebr. Rausch Wohnbau und Dr. Hübotter Grundstücksgesellschaft. Es entstehen verschiedene Bautypen, 112 bis 160 Quadratmeter groß, die preislich bei 300 000 Euro beginnen, heißt es. Weitere etwa 230 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gewoba an dem neuen Standort.

Das gesamte Investitionsvolumen wird auf 200 Millionen Euro beziffert. Bremens Bausenator Joachim Lohse (Grüne) sagte beim „Baggerstich“: „Diese Art von Innenstadtentwicklung ist die richtige Art, den Städtebau voranzutreiben.“

Ein Jahr nach Verkaufsstart zeigen sich die Beteiligten mit der Anzahl der bislang verkauften Häuser zufrieden. Ihren Angaben zufolge sind bereits mehr als 40 Reihenhäuser verkauft.

Mit der Grundsteinlegung startet nun symbolisch der Bau des ersten Abschnitts, bei dem in den nächsten Monaten die ersten 27 Reihenhäuser entstehen. Das gesamte Projekt wird in drei Bauabschnitten bis Ende 2024 realisiert. Bereits Ende 2019 sollen drei Musterhäuser eröffnet werden.