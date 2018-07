Bremen Es ist der offizielle Abschluss eines lange währenden Prozesses: 18 Jahre nachdem die Idee zum Großprojekt entstanden war, ist der neue Waller Wasserturm am Freitagmorgen eingeweiht worden. Auf dem alten, achteckigen Betonfundament des früheren Wahrzeichens des Quartiers hat die Bremer Heimstiftung im Stiftungsdorf Walle an der Karl-Peters-Straße ein Gebäude mit 40 Wohnungen für Senioren errichtet.

Auf der einen Seite zeigt sich in der Ferne der Fallturm, auf der anderen Seite fällt der Blick auf die Roland-Mühle: Die Aussicht von der Terrasse und dem Gemeinschaftsraum im achten Stock ist beeindruckend. Unterhalb des Staffelgeschosses verteilen sich auf sieben Ebenen die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit 33 bis 75 Quadratmetern für ältere Menschen, ein Gästeappartement und im Erdgeschoss eine Tagespflege mit 15 Plätzen.

35 Meter ragt der von Architekt Ulrich Tilgner geplante neue Turm in die Höhe. Der nimmt die achteckige Form des historischen Fundamentes auf. Eine Herausforderung, denn Tilgner zufolge hätte der Sockel allein das Gebäude nicht tragen können. Die neue Gründung musste sozusagen durch das alte Fundament hindurch erfolgen, um die „expressionistische Gestaltung“ des Gebäudes zu bewahren.

Sieben Millionen Euro hat die Bremer Heimstiftung nach eigenen Angaben in den Wiederaufbau des neu genutzten Wahrzeichens investiert, nicht zuletzt aufgrund niedriger Zinsen konnte das Vorhaben endlich in Angriff genommen werden.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das neue Haus im Stiftungsdorf Walle von Hausleiterin Jutta Dunker mit seiner hellen Klinkerfassade, den wellenförmig angelegten Balkonen, den bordeauxfarbenen Wandelementen und seiner spitzen Kuppel nun weithin sichtbar. „Wir haben extra einen beige-hellgrauen Stein gewählt, damit der Turm mit seiner Größe die Umgebung nicht erdrückt“, so André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung..

12 000 Kubikmeter Raum seien mit dem neuen Turm entstanden, so Architekt Tilgner, „4 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben wir für das betreute Wohnen im Stadtteil geschaffen“.

Anfang des Jahres sind die ersten Bewohner eingezogen, mittlerweile sei das Haus fast vollständig belegt, so Dunker. Vier Wohnungen seien noch zu haben. Zu den ersten Bewohnern im Haus gehören Traute Brück und Ulrich Karth. Sie guckt aus dem vierten Stock ins Grüne, er aus Geschoss sieben auf die Roland-Mühle. Lange hat die 75-Jährige im eigenen Haus in Gröpelingen gelebt, „das hier ist mal etwas ganz anderes“. Während der Bauphase sei sie „immer wieder nach meinem künftigen Zuhause gucken gegangen“. Und der 68-Jährige, der lange in Walle gewohnt hat, war „jeden zweiten Tag auf der Baustelle“.

Anfangs habe sie sich ein bisschen schwer damit getan, dass es – der besonderen Gebäudeform geschuldet – in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung kaum einen rechten Winkel gibt. Der Bezug des Neubaus hatte aber auch Vorteile: Alle Wohnungen sind mit modernster Technik ausgestattet.

Auch das Dach ist moderner als das des alten Waller Wasserturmes: Damals undenkbar, versorgt eine installierte Photovoltaikanlage das Haus laut Heimstiftung größtenteils mit grünem Strom.