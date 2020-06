Wohnprojekt: Heim für schwerkranke Menschen im Bau

Bremen Zum kommenden Frühjahr soll es fertig sein: das Martinsclub-Quartier. Sechs Appartements sollen hier entstehen. Gedacht sind sie für Menschen mit Fätalem Alkoholsyndrom (FAS). Sie haben aufgrund des Alkoholkonsums ihrer Mutter schon als Embryo schwere Schäden erlitten. Die Folge: vor allem kognitive, aber auch körperliche Einschränkungen.

Gestörter Tagesrhythmus

Margarethe Jakubiec (35) wird die Hausleitung übernehmen. Sie ist Ergotherapeutin und leitet beim Martinsclub zurzeit das Wohntraining, bei dem Erwachsene lernen, selbstständig zu leben. FAS-Betroffene hätten einen gestörten Tag-Wach-Rhythmus. „Sie werden oft erst abends aktiv und sind viel nachts in der Stadt unterwegs.“ Aus diesem Grund gebe es in dem Projekt auch eine Nachtbetreuung.

Problematisch sei oft auch das Einhalten einer Tagesstruktur und so werde es auch mit einer Arbeitsstelle schwierig. FAS sei erst seit wenigen Jahren nachweisbar, sagt Jakubiec. Die nötigen Diagnostik-Kenntnisse seien nicht sehr weit verbreitet.

In eines der sechs Apartments wird Patrick Freese (23) aus Bremen einziehen. Noch wird er im Wohntraining von Jakubiec betreut. „Ich freue mich“, sagt er. Vor der Corona-Krise habe er am Wochenende nachts in einer Musik-Kneipe Flaschen eingesammelt. Nun will der gelernte Garten- und Landschaftsbauer zusätzlich auf einem Bauernhof in Cuxhaven arbeiten. Freese freut sich ebenfalls darüber, dass es neben den Appartements auch einen Gemeinschaftsraum und eine Gemeinschaftsküche geben wird.

Mit Familienwohnung

Insgesamt 370 Quadratmeter Fläche werden im Gebäude zur Verfügung stehen. Die Appartements sind 17 bis 20 Quadratmeter groß und haben jeweils ein eigenes Badezimmer, eine kleine Küche und eigene Zugänge, so dass kein Zwang entsteht, die Gemeinschaftsräume zu nutzen. So werde eine Mischung aus Nähe und Distanz möglich, sagt Sebastian Jung (46), Geschäftsführer beim Martinsclub. Zudem wird eine Wohnung für eine fünfköpfige Familie eingerichtet. Die Zahl von sechs Appartements sei hoch. Der Standard läge eher bei vier.

Von dem Projekt aus sollen 14 FAS-Betroffene betreut werden. Weitere werden in Wohnungen im Stiftungsdorf Ellener Hof leben. 1,2 Millionen Euro investiert der Martinsclub in das Gebäude, querfinanziert über die Mieteinnahmen und die Grundsicherung der Bewohner, so Jung.

Auf der Baustelle stand vorher ein alter Bauernhof, gut 200 Jahre alt, und von vielen Anwohnern als historisches Bauwerk geschätzt. Eine Anpassung an aktuelle energetische und Feuerschutzanforderungen sei im Altbau zu dem Preis nicht machbar gewesen, sagt Architekt Jakin Schumpp (37) vom Architekturbüro Kammler+Partner. Von der historischen Optik wäre nicht viel übrig geblieben. Doch man fand einen Kompromiss: Die alte Häuserfront bleibt. Über den Erhalt der Fassade freut sich Holger Sauer (70), Urenkel des ehemaligen Bauherrn. Er legt ein altes Familienfoto in die Zeitkapsel, die bei der Grundsteinlegung eingemauert wird.