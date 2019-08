Bremen Gestört fühlte sich ein Schwarm Erdwespen vom 360-Grad-Heimatliebe-Festival in Bremen Woltmershausen. Die Feiernden waren dem Nest der Insekten zu nah gekommen, mehrere Besucher wurden gestochen und mussten medizinisch versorgt werden.

Gegen 21 Uhr, so das Nachrichtenportal nonstopnews, kam es zu dem Vorfall am Lankenhauer Höft an der Weser. Ohne es zu wissen, wurden Bierbänke in direkter Nähe zum Eingang eines Erdwespennestes aufgebaut. Die Tiere fühlten sich von den zahlreichen Menschen bedroht.

Mehrere Menschen wurden von den ausschwärmenden Wespen gestochen, der vor Ort im Einsatz befindliche Sanitätsdienst alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst. Dieser musste laut nonstopnews drei Partygäste medizinisch versorgen, ein Gast wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Gäste seien zwar gestochen worden, hätten aber eigenständig den Heimweg angetreten.

Das Festival, so der Veranstalter bei Facebook, wird weitergehen. Der entsprechende Bereich um das Nest wurde weiträumig abgesperrt.