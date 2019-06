Bremen Bald werden sie Früchte tragen. Die Tomatenpflanzen wachsen seit drei Wochen ohne Erde. In einer Metallkiste mit Glasscheibe stecken ihre Wurzeln, darüber entfalten sich die grünen Stängel und Blätter. Mit dem Ausstellungsprojekt „Pflanzen im Weltraum“ zeigt das Science-Center Botanika im Entdeckerzentrum ein Minilabor und Exponate, die zeigen, wie Nahrung im Weltraum und abgeschnittenen Bereichen erzeugt werden kann.

Die Zuschauer sehen, wie groß die Wurzeln der Tomatenpflanzen inzwischen geworden sind, als in dem Kasten das Licht angeht. Die Wurzeln werden von unten mit Wasser angesprüht. Darin werden Nährstoffe gelöst. Durch eine Zeitschaltuhr passiert das alle fünf Minuten. Das Wasser kommt aus einem Tank unter den Pflanzen. Was die Wurzeln an Wasser nicht aufnehmen, landet wieder im Tank. Rund um die Uhr bekommen die Pflanzen eine optimale Beleuchtung durch eine LED-Lampe.

Das Minilabor wird von der Botanika und dem Projekt „Eden“ des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) betrieben. Das Projekt erforscht, wie Pflanzen auf Raumfahrtmissionen gedeihen können. „Die Umgebung der Pflanzen ist steril. Sie können sich keine Krankheiten einfangen“, sagt Projektleiter Daniel Schubert. „Eden“ hat ein Labor in Bremen und seit 2018 auch das „Eden-ISS-Labor“ an der Antarktis-Station Neumeyer III des Alfred-Wegener-Instituts (AWI).

Botanika und „Eden“ wollen mit dem Miniaturlabor in der Ausstellung forschen. Es gibt bereits knifflige Aufgaben zu lösen. Mit Gemüse funktioniere alles gut, sagt Schubert. Mit Erdbeeren hatte man in der Antarktis Probleme. „Sie haben keine Früchte abgeworfen, vielleicht war die Kältephase zu kurz“, fährt der Projektleiter fort.

In der Botanika ist bereits ein Salat in dem Minilabor gewachsen. „Den haben wir bereits gegessen“, sagt Annelie Dau, die im Wissenschaftszentrum die „grüne Schule“ leitet. „Die Pflanzen wachsen extrem schnell. Man kann es jeden Tag sehen.“ Was nach den Tomaten gepflanzt wird, ist noch unklar. Möglicherweise sind es Salat-Samen, die die US-Raumfahrtbehörde Nasa zur Verfügung stellt.

Auch um das Minilabor herum gibt es spannende Dinge zu sehen. Darunter sind In-Vitro-Kulturen: In einer keimfreien Nährlösung wachsen aus Pflanzenteilen ganze Pflanzen heran, genauer gesagt Obstsorten in einem Geliermittel aus Algen. Hansjörg Dittus aus dem Vorstand des DLR sagt: „In 50 Jahren müssen wir den Ertrag pro Feld verdoppeln.“ Dann würden 70 Prozent der Menschheit in Megacities leben. „Man wird wahrscheinlich Felder in Hochhäusern stapeln.“ Durch In-Vitro-Kulturen werden weltweit Millionen Pflanzen gezogen.