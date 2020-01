Bremen Die Polizei sucht seit Mitte Dezember den 71-jährigen Fritz Falk-Rolke aus Bremen. Nach Angaben seiner Angehörigen ist der Senior dement und orientierungslos. Am Mittwoch, 11. Dezember, habe der Mann seine betreute Unterbringung in Bremen-Neustadt verlassen, so die Polizei. Zuletzt gesehen wurde der Senior vermutlich an einer Aral-Tankstelle an der A 1, Anschlussstelle Bremen-Brinkum. Laut Angehörigen sei ihr Vater dort möglicherweise per Anhalter mitgenommen worden, eine Suchhundestaffel der Polizei bestätigte dies.

Vermisst: Fritz Falk-Rolke. Bild: Privat

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, hat eine dünne Statur, weiße, volle Haare und einen weißen Vollbart. Er trug zuletzt einen weißen Pullover mit rotem Streifen, eine helle Hose, schwarze Schuhe und ist vermutlich ohne Jacke unterwegs. Herr Falk-Rolke ist Brillenträger und hat ein Hämatom unter dem Auge. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362 38 88 oder an jede andere Polizeidienststelle.