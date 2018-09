Bremen Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in der Bremer Bahnhofsvorstadt sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die 18 und 28 Jahre alten Kontrahenten gegen 7.50 Uhr aufeinander „und gerieten in einen Streit, der eskalierte“. Dabei gingen sie offenbar mit Glasflaschen aufeinander los.

„Der 28-Jährige soll zudem noch Tritte gegen den Kopf abbekommen haben“, berichtet Franka Haedke von der Polizei Bremen. Die beiden Kontrahenten seien mit zum Teil schweren Kopfverletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. „Einsatzkräfte stellten im Anschluss noch einen 23-jährigen Beteiligten“, heißt es weiter. Die Hintergründe der Tat sind demnach noch unklar.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.