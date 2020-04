Zwei Verletzte In Bremen: Streit auf Balkonen eskaliert im Treppenhaus

Bremen Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Bremen ist so eskaliert, dass ein Mann dabei schwer verletzt wurde. Die beiden 26 und 38 Jahre alten Männer hätten sich zuerst von Balkon zu Balkon angeschrien und beleidigt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Plötzlich bewarfen sie sich gegenseitig mit Getränken. Schließlich verlagerten die beiden ihren Streit ins Treppenhaus, prügelten aufeinander ein und stürzten zusammen die Treppe hinunter. Der ältere der beiden besprühte seinen Kontrahenten mit Reizgas und schlug mit einem Schlagstock auf ihn ein. Der Jüngere wehrte sich, indem er dem 38-Jährigen mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 26-Jährige wurde verletzt, wollte sich jedoch nicht behandeln lassen.

Auslöser des Streits am Freitagabend soll laut Polizeiangaben Lärmbelästigung gewesen sein, Hintergrund ein bereits länger andauernder Streit. Gegen beide wurde eine Strafanzeige wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung gestellt.