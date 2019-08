Bremerhaven Ahoi: Das war die vierte Auflage der Bremerhavener Schippertage am Alten Hafen. Besonders bei der Einlaufparade standen viele Besucher an der Kaje, um die historischen Plattbodenschiffe und andere Wasserfahrzeuge zu sehen.

Volles Haus meldeten die Veranstalter der Erlebnis Bremerhaven GmbH auch für den sonst eher etwas schwach genutzten Samstag. Nach dem Regen gab es in der kleinen bunten Budenstadt kaum noch freie Plätze. Eher verwaist waren die Schiffe. Deren Eigner hatten sich unter die Gäste gemischt – zu manch interessantem Klönschnack über die Bedeutung von Plattbodenschiffen in früheren Jahren. Denn die kleinen Frachter stellten seinerzeit einen durchaus wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Wegen ihres geringen Tiefgangs konnten die „Platten“ Waren auch an Zielorte transportieren, die für herkömmliche Wasserfahrzeuge gar nicht erreichbar waren.

Heute ist die Zahl der Plattbodenschiffe stark zurückgegangen. „Du brauchst viel Zeit für die Pflege und natürlich auch das entsprechende Kleingeld, um so ein Teil am Leben zu erhalten“, erklärte ein Eigner aus den Niederlanden einem schiffsinteressierten Besucher aus Bremerhaven.

Mit dem Auslaufen der teilnehmenden Schiffe enden die Schippertage an diesem Montag durchaus spektakulär. Um ihnen die Ausfahrt in Richtung Weser zu ermöglichen, müssen allein am Alten Hafen drei Brücken gedreht oder gehoben werden. Darunter ist wieder der gläserne Übergang über den Alten Hafen, der das Bremerhavener Columbus-Center mit dem Mediterraneo verbindet.