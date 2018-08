Bremerhaven Den neuen Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale Bremerhaven hat Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert (SPD) einen informellen Besuch abgestattet. Untergekommen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle im Haus der Arbeitnehmerkammer an der Barkhausenstraße 16, unweit der Havenwelten. Dort wurde die Politikerin von Vorstand Dr. Annabel Oelmann empfangen.

Vorgestellt wurde der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung unter anderem ein Modellvorhaben der besonderen Art: Seit Mai bietet die Verbraucherzentrale eine kostenlose Rechtsberatung für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger aus dem Leher Goethequartier an. Wer sich beraten lassen will, kommt donnerstags zwischen 13 und 17 Uhr in die „Theo“ in Lehe. Die Bremer Wissenschaftssenatorin, Eva Quante-Brandt (SPD), unterstützt das Modellvorhaben.

Besonders interessiert zeigte sich Brigitte Lückert, vormals selbst im Schuldienst tätig, am Engagement der Verbraucherzentrale an Schulen. Beraten werden auch Kinder, junge Verbraucher also, die immer häufiger einem stetig wandelnden digitalen Markt gegenüberstehen und sich oft nur schwer oder gar nicht orientieren können. Oelmann unterstrich, dass man hier der Aufklärung viel Bedeutung beimesse.