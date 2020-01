Bremerhaven Die Sorgen um den Gesundheitszustand der beiden Eisbärenzwillinge im Bremerhavener Zoo am Meer waren vor dem Jahreswechsel groß, denn das Silvesterfeuerwerk hätte in der warmen Wurfhöhle zu dramatischen Vorgängen führen können. Raubtiere wie Eisbären reagieren auf plötzliche Knallgeräusche äußerst empfindlich, könnten sogar dazu führen, dass das Muttertier den Nachwuchs in einer solchen Stresssituation tötet. „Aber es ist alles gut gegangen. Der Nachwuchs ist wohlauf“, strahlte am Neujahrsmorgen Zootierarzt Bastian Lange. Er hatte die Silvesternacht weitgehend im Zoo, in der Nähe der Bären, verbracht.

Wie berichtet, traf der Zoo am Meer umfangreiche Vorkehrungen, um die beiden kleinen Eisbären zu schützen. Abgesperrt wurden der Willy-Brandt-Platz und das Areal rund um die Gehege an der Weser. „Valeskas Stallung wurde von außen zusätzlich mit schallabsorbierendem Material umbaut, so dass die Geräuschkulisse während des Feuerwerks gedämmt wurde“, bestätigte Lange.

Zudem stellten die Tierpfleger in der Nähe der Wurfhöhle eine kleine Musikanlage auf. Über die leitete man von Silvester bis zum Neujahrsmorgen Musik in Richtung Eisbären. Zu hören bekamen sie Klavierkonzerte von Mozart. „Die Musik sorgte dafür, dass die Böller um Mitternacht nicht plötzlich in die Stille hinein für Unruhe sorgten“, erläuterte der Zootierarzt den ungewöhnlichen „Bären-Schutzplan“. Bereits bei der Geburt anderer Eisbären hatte man in Bremerhaven damit gute Erfahrungen gesammelt.

Seit der Geburt der Zwillinge am 8. Dezember gingen laut Bastian Lange viele Glückwünsche aus mehreren Teilen Deutschlands ein. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, so Lange. Der Dank des Zoos gelte aber auch den verantwortlichen Stellen in Bremerhaven, die die Absperrmaßnahmen ermöglicht hätten.

Bis Mutter und Bärenkinder auf der Außenanlage zu sehen sind, vergehen noch mehrere Monate. Wohl erst im April können Eisbärenfans die „junge Familie“ sehen.