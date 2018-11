Bremerhaven Ein größeres Grüngebiet, auch „Leher Dschungel“ genannt, kann vorerst nicht bebaut werden. Wie berichtet, hatten sich mehr als 6000 Unterstützer für ein Bürgerbegehren ausgesprochen. In der Vorlage sah die Große Koalition aus SPD und CDU jedoch Formfehler und wies den Antrag zurück. Das sei nicht zulässig gewesen, befand vorige Woche des Bremer Verwaltungsgericht. Auch die angeblichen Formfehler konnte das Gericht nicht finden. Gegen diesen Beschluss, erklärte am Freitag Bremerhavens Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert (SPD), werde man keine Beschwerde einlegen.

Das wiederum freut die Grünen in der Seestadt. Claudius Kaminiarz, umweltpolitischer Sprecher der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung, sagte dazu am Samstag: „Mit dieser Entscheidung beendet Frau Lückert das unwürdige Spiel der Großen Koalition gegen das von 6000 Menschen unterstützte Bürgerbegehren. Am 6. Dezember wird die Stadtverordnetenversammlung nun entscheiden, wie es weitergeht.“ Die Grünen, so Kaminiarz weiter, gingen nun davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr die Baupläne von SPD und CDU für den „Leher Dschungel“ bewerten.

Bei einer Bürgerbeteiligung wird erwartet, dass sich in Bremerhaven eine Mehrheit gegen die Bebauung der Neuen Aue ausspricht.