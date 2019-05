Bremerhaven Das Wetter zum 4. Seestadtfest hätte besser sein können. Etwas Sonne am Donnerstag und Freitag, aber auch Nieselregen und kräftiger Wind am Sonnabend und Sonntag waren keine willkommenen „Begleiter“. Dennoch: Viele Besucher ließen sich davon nicht abschrecken und fanden den Weg in die Bremerhavener Havenwelten trotzdem.

So zeigte sich am Sonntag die Touristik auch recht zufrieden: „Wir freuen uns über diese guten Zahlen. Immerhin konnten wir sechs mittlere und kleinere Segelschiffe präsentieren. Dazu noch die ,Mir’ an der Seebäderkaje – das war schon ganz in Ordnung“, unterstrich Tourismus-Chef Raymond Kiesbye.

Das sahen viele „Landratten“ ganz ähnlich. Ihr erster Weg führte meist auf eines der 80 Schiffe, deren Besatzungen sich über jeden Gast freuten. Nur auf einigen sehr geheimen Militärschiffen war der Zutritt nicht möglich.

Sonntag hatte sich die Anzahl der teilnehmenden Schiffe reduziert. Ausgerechnet die beiden attraktiven Feuerschiffe „Elbe 1“ und „Borkumriff“ mussten schon wieder los. Das riss eine deutlich sichtbare Lücke in die Reihe der im Neuen Hafen liegenden Wasserfahrzeuge.

Manche Besucher bedauerten, dass am Sonntag die Geschäfte nicht geöffnet hatten. Nach Angaben einiger Ladenbetreiber sei der Umsatz in den vergangenen Jahren zu gering gewesen. Das soll aufgearbeitet werden.