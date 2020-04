Corona-Krise: Dürfen Eisbären-Zwillinge ab Mai besucht werden?

Bremerhaven Die Hoffnungen auf eine schnelle Aufhebung des Besuchsverbots im Bremerhavener Zoo am Meer haben sich nicht erfüllt. Der Zoo bleibt wegen der Folgen aus der Corona-Krise vorerst weiter geschlossen.

Die nächste Gesprächsrunde zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin ist für den 30. April vorgesehen. Möglicherweise erfolgt dort eine Verständigung“, erklärte am vergangenen Freitag Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) vor Medienvertretern.

Fraglos steht man im Zoo am Meer beim Blick auf das künftige Besuchermanagement vor ganz besonders großen Herausforderungen. Immerhin ist der kleine Tiergarten an der Weser der einzige in ganz Deutschland, der gegenwärtig Eisbärenzwillinge zeigen kann. Das Interesse in der Öffentlichkeit an Anna und Elsa ist riesig. Daher wird auch mit einem Besucheransturm gerechnet, sobald sich die Türen des Zoos wieder öffnen. Dort wird gerade an einem speziellen Zeitmanagement gearbeitet, damit nicht zu viele Eisbären-Fans auf einmal die Kasse passieren.

Unklar ist auch noch, wie es in der Seestadt mit anderen Attraktionen weitergeht. Klimahaus und das Deutsche Auswandererhaus sind startbereit, könnten ihre Einrichtungen spontan wieder zugänglich machen.

Doch wie steht es beispielsweise mit den Aussichtsplattformen auf dem Radarturm und auf dem Sail-City-Gebäude? Dahin gelangt man nur in recht engen Fahrstühlen. Kaum vorstellbar, dass die Behörden das kurzfristig wieder zulassen würden.

Ganz anders sieht es innerhalb der Kaufmannschaft auf. Auch in Bremerhaven dürfen an diesem Montag Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen – wenn bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Auch größere Geschäfte dürfen Kunden hereinlassen – wenn sie ihre Fläche auf 800 Quadratmetern abteilen. Wie Ikea oder die Anbieter für Unterhaltungselektronik damit umgehen werden, bleibt in den nächsten Tagen abzuwarten.