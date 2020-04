Coronakrise: Bisher kaum Probleme in Bremerhavener Baumärkten

Bremerhaven So groß wie in den vergangenen vierzehn Tagen war der Ansturm von Kunden auf die Bremerhavener Baumärkte selten. Der Grund: Niedersachsen erließ vorübergehend ein Weiterverkaufsverbot von Waren an Privatabnehmer. Nur Unternehmen durften weiterhin einkaufen. Das führte zu einer „Ausweich-Reaktion“: Viele Kunden aus dem benachbartem Landkreis Cuxhaven kamen in die Seestadt, denn hier waren und sind die Baumärkte für jedermann zugänglich – wenn auch mit Einschränkungen.

Niedersachsen ist inzwischen von seiner „Baumarkt-Verordnung“ zur Coronakrise wieder abgerückt, eine Reaktion, die in politischen Kreisen, wie berichtet, zu teilweise unverhohlenem Kopfschütteln führte. Mehrere Landräte kritisierten die Lockerung öffentlich. Gerade für das vergangene Wochenende wurden sogar vermehrt Polizeikräfte eingesetzt.

Auswirkungen auf die Bremerhavener Läden zeigten sich derweilen nicht. Die Polizei meldete weder für Freitag noch für Sonnabend besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit den drei Baumärkten im Stadtgebiet, obwohl die Nachfrage unverändert groß gewesen zu sein schien.

So wie vor der Coronakrise allerdings funktioniert auch der Einkauf in Baumärkten und anderen noch geöffneten Geschäften nicht. Die Baumärkte lassen immer nur zwei Personen gemeinsam herein. Wenn eine bestimmte Zahl von Kunden erreicht ist, wird vorübergehend abgesperrt. Dann bildeten sich beispielsweise bei OBI in Bremerhaven-Lehe, aber auch bei Hornbach im Gewerbegebiet Bohmsiel lange Schlangen.

Die meisten Kunden nehmen die neuen Regeln mit Gelassenheit hin und halten sich daran. Sicherheitspersonal kontrolliert die Eingänge – auch bei Filialisten wie Lidl. Das Kassenpersonal wie bei VW in Bremerhaven sitzt schon seit Tagen hinter Plexiglasscheiben. Erwünscht sind Kartenzahlungen.