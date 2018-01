Bremerhaven Gegen die kriegerischen Angriffe türkischer Streitkräfte auf die im Nordwesten Syriens gelegene Stadt Afrin und für eine Befreiung Kurdistans haben am Sonnabend auch in Bremerhaven mehrere hundert Kurden lautstark demonstriert. Nach Polizeiangaben kamen zu der Kundgebung auf dem Platz vor der Großen Kirche rund 400 Teilnehmer. Anders als bei einer Großdemo in Köln, wo verbotene Fahnen und Fotos gezeigt wurden, blieb es in Bremerhaven laut Polizei ruhig.

Der Protestzug hatte sich gegen Mittag auf dem Ernst-Reuter-Platz im Bremerhavener Stadtteil Lehe gesammelt. Hier wurden die Demonstranten schon von einem mittleren Polizeiaufgebot erwartet.

Die Beamten begleiteten die Demonstration dann durch die Hafenstraße bis hinauf zum Freigebiet und weiter durch die Lloydstraße in die Fußgängerzone. Endstation war der Platz vor der Großen Kirche. Hier schwenkten die Teilnehmer der Kundgebung Transparente. Darauf stand unter anderem „Schluss mit Erdogans Krieg in Kurdistan“ oder „Solidarität mit dem Widerstand in Afrin“. Außerdem wurde der Einsatz deutscher Kriegswaffen in Syrien kritisiert.

Auch in der Fußgängerzone behielt die Polizei die Demo im Auge, brauchte aber nicht einzugreifen.