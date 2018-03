Bremerhaven Im Bremerhavener Stadtteil Lehe ist es am Sonnabendnachmittag zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen: Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte gegen 15 Uhr eine Frau aus einem Fenster im dritten Obergeschoss eines älteren Mehrfamilienhauses an der Jacobistraße. Sie prallte auf das Dach eines parkenden Kleinwagens und zog sich dabei offenbar schwere Verletzungen zu.

Nach Angaben von Nachbarn soll es vor dem Unglück zu einem Streit mit einem Mann gekommen sein. Was genau geschah, ist unklar. Ob die Frau ohne Einwirkung des Mannes durch das Fenster nach unten stürzte oder ob sie gestoßen wurde, sollen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Offizielle Informationen durch die Polizei gab es am Sonnabend noch nicht.

Nachbarn beobachteten aber, dass nach dem Fenstersturz die Polizei in kürzester Zeit zur Stelle war. Das Polizeirevier Lehe liegt vom Tatort nur wenige hundert Meter entfernt. Zeugen wollen gesehen haben, dass Polizeibeamte den Mann, der an dem Streit beteiligt gewesen sein soll, noch am Haus vorläufig festnehmen konnten.

Dem Vernehmen nach stand der Festgenommene angeblich unter Alkoholeinwirkung. Zu diesen oder weiteren Einzelheiten äußerte sich die Polizei am Sonnabend aber noch nicht. Für Sonntag wurde eine Erklärung angekündigt.