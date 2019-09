Bremerhaven /Düring Im Rahmen eines Erntefestes in Düring, einer kleinen Ortschaft südöstlich von Bremerhaven, hat sich am vergangenen Sonnabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben war auf der Düringer Straße ein Ernteumzug unterwegs. Aus dem trat plötzlich ein 24-jähriger Mann auf die Fahrbahn, wurde von einem Pkw erfasst und laut Polizei schwerst verletzt.

Während der Rettungsdienst den Fußgänger nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus brachte, betreuten an der Unfallstelle mehrere Seelsorger Beteiligte und Einsatzkräfte. Die Düringer Straße blieb voll gesperrt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an, um den genauen Unfallhergang klären zu können.