Einsätze: Nach dem Kochen Feuer in Bremerhavener Lagerhalle

Bremerhaven Feuer in einer größeren Lagerhalle an der Bremerhavener Van-Heukelum-Straße. Dort war es am vergangenen Sonnabend zu einem Brand gekommen, nachdem der Firmenchef sich in der Küche seines Unternehmens ein Essen zubereitet hatte. Dabei war es nach Angaben der Berufsfeuerwehr zu dem Brand gekommen.

Schon bei der Anfahrt in den Stadtteil Lehe gewahrten die Einsatzkräfte eine hohe Rauchsäule über dem Unternehmen, das sich mit der Aufbereitung von Fahrzeugen beschäftigt. Der Firmenchef erwartete die Feuerwehr bereits an der Eingangstür, blieb selbst unverletzt.

Die Helfer drangen unter Atemschutz in die verqualmten Räume ein und hatten die Flammen schnell abgelöscht. Der Rauch verteilte sich allerdings nicht nur in dem Betrieb selbst, auch die Halle einer Nachbarfirma wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem Hochdrucklüfter konnten die Helfer anschließend alle Gebäudeteile entrauchen. Zusätzlich brachten sie eine Drehleiter in Stellung, um das Dach auch von oben auf Schäden kontrollieren zu können.

An dem Einsatz an der Van-Heukelum-Straße waren 20 Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr sowie 16 Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Lehe beteiligt. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Tags zuvor war die Feuerwehr bereits zu einem Minivan gerufen worden. Das Fahrzeug brannte in voller Ausdehnung. Verletzt wurde niemand. Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen nach Brandursache und genauer Schadenshöhe übernommen.