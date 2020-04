Ermittlungen In Bremerhaven: CDU-Stadtverordneter tritt nach Trunkenheitsfahrt zurück

Bremerhaven Vier Tage hat er sich Zeit gelassen. Doch jetzt gab es offenbar kein zurück mehr: Der Bremerhavener CDU-Stadtverordnete Dennis Paurat (37) hat sein Mandat niedergelegt, weil gegen ihn, wie berichtet, ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren läuft.

Der CDU-Politiker war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch einer Polizeistreife aufgefallen, weil er auf der Landesstraße 135 in Langen bei Bremerhaven mit seinem Auto in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Beamten stoppten den Pkw und kontrollierten den Fahrer. Bei dem zeigte ein mobiles Alkoholmessgerät einen Wert von 1,58 Promille an. Während der sich anschließenden Blutentnahme beleidigte Paurat, der auch in den Fachausschüssen für Öffentliche Sicherheit sowie für Jugend, Familien und Frauen saß, die eingesetzten Kräfte massiv.

Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheines wurde Paurat entlassen, hielt sich aber draußen weiterhin im Bereich des Polizeikommissariats Geestland auf. Dort stoppte er einen gerade ankommenden Streifenwagen und beleidigte auch die darin sitzenden Polizisten durchgehend. Gegenüber mindestens einer Beamtin soll es auch zu extrem sexistischen Äußerungen gekommen sein.

Beruhigen ließ sich der CDU-Stadtverordnete aus Bremerhaven nicht. Zehnmal wählte er den polizeilichen Notruf 110, behauptete, dass er von den Polizisten vor Ort bedroht und angegriffen werde.

Als die Beamten gerade im Begriff waren, den 32-Jährigen in eine Zelle zu stecken, erschien seine Ehefrau an der Dienststelle. Sie nahm ihren betrunkenen Mann mit nach Hause.

In dieser Sache ermittelt die Staatsanwaltschaft Stade. Dabei geht es laut Polizei um Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Missbrauch von Notrufen.