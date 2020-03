Bremerhaven Um zu verhindern, dass das Coronavirus die MOSAIC-Expedition des Alfred-Wegener-Instituts im Nordmeer erreicht, sind in Bremerhaven Teilnehmer des vierten Fahrtabschnittes auf der „Polarstern“ sowie der MOSAIC-Flugzeugkampagne vorsorglich auf Coronavirus getestet worden. An der Testreihe in Bremerhaven nahmen Ende vergangener Woche 20 auserwählte Expeditionsteilnehmer und sechs Betreuer aus Deutschland, Norwegen und den Niederlanden teil. Bei einem 27-Jährigen aus München, der ohne Symptome an dem Lehrgang teilgenommen hatte, wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Bekannt wurden die Testergebnisse erst am Freitag. Zu diesem Zeitpunkt aber war der 27-Jährige, der vor kurzem Südtirol bereist hat, schon wieder zurück in seiner bayerischen Heimat.

In der Seestadt soll der Mann nach Angaben der Bremerhavener Stadtverwaltung keine weiteren Kontakte gehabt haben. „Weil der junge Mann wieder zu Hause ist, ist eine Ausbreitung des Coronavirus in Bremerhaven bei diesem Fall nicht zu erwarten“, erklärte am Sonnabend Magistratssprecher Volker Heigenmooser. Die Kontaktaufnahme und Information betroffener Personen und Behörden sei eingeleitet.

Zu der Testreihe entschlossen hatte sich das Alfred Wegener Institut nach Rücksprache mit dem Robert-Koch-Institut und dem Institut für Virologie der Charité in Berlin.