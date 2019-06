Bremerhaven Großeinsatz für die Bremerhavener Feuerwehren: In der Nacht zu Sonntag vernichtete ein Brand ein Einfamilienhaus im Stadtteil Leherheide. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass trotz aller Schutzmaßnahmen weitere Gebäude zum Teil erheblich beschädigt wurden. Alle Hausbewohner blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.

Gemeldet wurde der Einsatzleitstelle kurz nach ein Uhr nachts ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus am Kiefernweg. Doch bereits beim Eintreffen der ersten Helfer zeigte sich schnell, dass da nicht mehr viel zu retten sein würde, denn das Gebäude stand im Vollbrand. In den Flammen des ausgebauten Dachgeschosses kam der Hund der Hauseigentümer um.

Um weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft des betroffenen Wohnhauses zu schützen, forderte die Einsatzleitung Verstärkung an. Neben allen zur Verfügung stehenden Kräften der Bremerhavener Berufsfeuerwehr eilten die Freiwilligen Feuerwehren aus Lehe und Weddewarden zur Unglücksstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf stellte während der Löscharbeiten in Leherheide die Besetzung der Zentralen Feuerwache an der Hexenbrücke sicher.

Trotz aller Anstrengungen der Feuerwehr – eingesetzt waren 52 Kräfte – konnte das brennende Einfamilienhaus nicht gerettet werden. Weitere Gebäude nahmen Schaden. Deren Bewohner kamen laut Feuerwehr bei Freunden oder Familienmitgliedern unter. Vor Ort wurden die Feuerwehr vom THW unterstützt.