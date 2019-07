Bremerhaven Schwerer Schlag für die Geesthofanlage an der Bremerhavener Parkstraße: Dort vernichtete in der Nacht zu Sonntag ein Brand die über 140 Jahre alte, reetgedeckte Moorkate des Freilichtmuseums Speckenbüttel.

Beim Eintreffen der Feuerwehren, die den Einsatzort gegen 3.30 Uhr erreichten, gab es an dem Gebäude nichts mehr zu retten. Die Kate brannte in voller Ausdehnung. Vorsorglich forderte die Einsatzleitung die Bewohner eines Nachbargebäudes auf, ihre Räumlichkeiten vorübergehend zu verlassen. Damit der Brand nicht auch noch auf benachbarte, ebenfalls reetgedeckte Häuser übergriff, traf die Feuerwehr entsprechende Vorkehrungen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten, an denen 34 Kräfte beteiligt waren, übernahm die Polizei den Brandort. Sie will nun herausfinden, was zum Brand im Freilichtmuseum geführt hat. Zur Schadenshöhe gibt es bislang keine konkreten Angaben.

Die Geesthofanlage mitten im Speckenbütteler Gesundheitspark wird vom Bauernhausverein Lehe betrieben. Sie umfasst das Rauchhaus, das Altenteilerhaus, den Schafstall, die Moorkate und das Backhaus. Regelmäßig finden auf der Anlage öffentliche Veranstaltungen statt – unter anderem regelmäßig Mittelaltermärkte.

Die abgebrannte Moorkate stammt aus der 1832 gegründeten Moorkolonie Kransmoor südlich von Bremerhaven und wurde vermutlich um 1875 aus Abbruchholz errichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm das Überseemuseum Bremen das Gebäude. Beim dortigen Wiederaufbau wurden die Maße der Moorkate geringfügig verändert. Erst im Jahre 1976 übernahm der Bauernhausverein Lehe das Haus. Seither stand es im Freilichtmuseum an der Parkstraße.