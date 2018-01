Bremerhaven Großeinsatz in Bremerhaven: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste räumten im Stadtteil Lehe die Shisha-Bar an der Hafenstraße. Dort war in der Nacht zu Sonntag zwei Frauen plötzlich schlecht geworden. Als erste Einsatzkräfte das Lokal betraten, wurde eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Atemluft festgestellt. Daraufhin ließ die Einsatzleitung die mit 24 Personen besetzte Bar augenblicklich evakuieren. Außer den beiden Frauen wurden 14 weitere Gäste in umliegende Krankenhäuser eingeliefert – bis nach Cuxhaven. In Lebensgefahr schwebt nach Angaben der Berufsfeuerwehr Bremerhaven niemand.

Um die große Anzahl betroffener Menschen versorgen zu können, war ein Linienbus angefordert worden. Darin nahmen Notärzte erste Untersuchungen vor. Die Polizei untersucht die Ursache für den Gasaustritt. Offenbar gibt es in dem Lokal nach Polizeiangaben gravierende Mängel bei der Abzugsanlage sowie bei Hygiene-, Gewerbenutzungs- und Brandvorschriften. Daher wurde die Bar geschlossen und versiegelt.