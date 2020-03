Bremerhaven Als letzter Truppentransporter hat das amerikanische Frachtschiff „Green Lake“ am frühen Sonntagmorgen Bremerhaven erreicht. Schon wenig später wurde das erste militärische Gerät von Bord geholt: Schwere und vor allem geländegängige Lkw in Tarnfarbe. Vor der „Green Lake“ hatte man in Bremerhaven, wie berichtet, bereits zwei weitere Truppentransporter entladen.

Als die „Endurance“ in der vorletzten Woche den Anfang machte und vor allem Panzer für die Großübung „Defender Europe 20“ brachte, begleiteten Aktivisten von Greenpeace die Ankunft des Schiffes. Mehrere Greenpeace-Angehörige sprangen in Überlebensanzügen ins Wasser, um die „Endurance“ am Einlaufen in die Nordschleuse zu hindern. Es gab zwar einige zeitliche Verzögerungen, zu Zwischenfällen kam es aber nicht.

Protest Bei Ankunft Von „endurance“ Schiff mit Panzern der US-Army erreicht Bremerhaven

Als die „Green Lake“ am Sonntagmorgen die Seestadt erreichte, blieb alles ruhig. Genau wie bei der Ankunft des zweiten amerikanischen Truppentransporters ließ sich Greenpeace diesmal nicht sehen.

Panzer und weitere Militärfahrzeuge werden von Bremerhaven aus weiter in Richtung Osteuropa gebracht. Geplant ist, dass die schweren Kettenfahrzeuge möglichst per Bahn ins Zielgebiet rollen sollen. Aber auch Lkw-Transporte mit anderen Militärgütern werden in den kommenden Wochen gen Osten bewegt.

Dabei sind die US-Army und die Bundeswehr, die logistische Unterstützung leistet, nach eigenen Angaben bemüht, die Konvois überwiegend in der Nacht durch Bremerhaven fahren zu lassen, um die Bevölkerung nicht unnötig zu stören. Der größte Teil der Truppentransporte verlässt die Seestadt über die Autobahn 27.

Dauern soll „Defender Europe 20“ bis Mai. Bei der Verlegung aus Europa zurück in die Vereinigten Staaten soll Bremerhaven als Verladehafen dann keine Rolle spielen.