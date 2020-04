Kreuzfahrten: „Artania“ mit Hafenkurs

Bremerhaven Eigentlich hätte das Kreuzfahrtschiff „Artania“ des Bonner Reiseveranstalters Phoenix längst am Columbus Cruise Center Bremerhaven festmachen sollen. Doch wegen der Corona-Krise lag die aus der ARD-Fernsehserie „Verrückt nach Meer“ einem Millionenpublikum bekannte „Grand Lady“ immer noch in Fremantle an der australischen Westküste fest.

Die Quarantänezeit für das Schiff lief am vergangenen Wochenende aus und so ist die „Artania“ inzwischen tatsächlich auf dem Weg nach Bremerhaven.

Unterwegs soll nach Angaben des Internetdienstleisters „Marine Traffic“ am 23. April aber noch ein Zwischenstopp im indonesischen Hafen Benoa eingelegt werden. Insgesamt dauert dann die gesamte Reise von Australien nach Norddeutschland rund vier Wochen.

Probleme bekam das Schiff, weil es an Bord immer mehr Corona-Kranke gab. Ein 69-jähriger Passagier und ein 43 Jahre altes Crewmitglied starben.

Mehrere Urlauber mussten sich in australischen Krankenhäusern behandeln lassen. Alle übrigen Kreuzfahrer traten per Sonderflug die Rückreise nach Deutschland an.

Die „Artania“ läuft während der Sommersaison schon seit Jahren in einem festen Fahrplan Bremerhaven an – genau, wie die anderen Schiffe der Phoenix-Flotte auch.

So liegt gegenwärtig das aktuelle ZDF-Traumschiff, die MS „Amadea“, in einem Dock der Bremerhavener Lloyd Werft, wird für ihre künftigen großen TV-Reisen aufgefrischt. Zwei weitere Phoenix-Schiffe liegen derweil in Emden auf und werden dort ebenfalls überholt.

Nach Angaben von Phoenix geht der Reiseanbieter davon aus, dass die „Artania“ ihre nächste planmäßige Kreuzfahrt Anfang Juni ab Bremerhaven starten kann – Richtung Skandinavien und Nordkap.