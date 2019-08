Bremerhaven Hunderte Besucher aus ganz Norddeutschland haben am Sonntag am Bremerhavener Kreuzfahrtterminal vier Kreuzfahrtschiffe auf einen Schlag bestaunt. Auf der Aussichtsterrasse des alten ColumbusBahnhofes bietet sich für „Seh-Leute“ die Gelegenheit, ganz aus der Nähe zuzuschauen, wie die schwimmenden Hotels für die nächsten Reisen vorbereitet werden. Tonnenweise Proviant kommen an Bord, angeliefert von vielen Sattelzügen, die direkt auf der Kaje halten ausgeladen werden.

Der Bonner Reiseveranstalter Phoenix beordert seine Schiffe einmal im Jahr zu einem solchen Vierer-Anlauf in die Seestadt. Am Columbus Cruise Terminal lagen diesmal das ehemalige ZDF-Traumschiff „Deutschland“, das aktuelle Traumschiff „Amadea“, sowie die aus der ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ einem Millionenpublikum bekannten Schiffe „Artania“ und „Albatros“. Sonnabend war „Aidacara“ da.