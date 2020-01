Bremerhaven Was sagt die Tradition? Wenn die Braut ihr Hochzeitskleid aussucht und anprobiert, schaut der Bräutigam diskret zur Seite oder ist am besten gar nicht dabei? Bei der Messe „Make my Day“ – dort drehte sich am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Atlantic Hotel Sail City alles um den schönsten Tag im Leben – ging es offenbar schon etwas moderner zu, denn in den Präsentationsräumen des Congress-Zentrums für Hochzeitskleider und schicke Anzüge sahen sich auch genug Männer um.

Überhaupt war die inzwischen schon 6. Bremerhavener Hochzeitsmesse eine der bislang wohl am besten besuchten Veranstaltungen. Selbst am meist etwas schwächeren Sonnabend war das Congress-Center zeitweilig brechend voll. Präsentiert wurden Hochzeitsaccessoires nicht nur im Foyerbereich der großen Anlage, auch im ersten Stock lohnte es sich, einen Blick auf die Angebote der Hochzeitsprofis zu werfen.

Während draußen ein alter Rolls-Royce für Aufmerksamkeit bei den meist männlichen Messebesuchern sorgte, ging es drinnen um die Feinheiten. Und die können schon mal schnell ihren Preis haben, wie sich an den Ständen der Schmuckanbieter zeigte.

Ansonsten präsentierte sich den Gästen der Hochzeitsmesse, die keineswegs nur aus Bremerhaven kamen, sondern auch aus den umliegenden Landkreisen, ein „Sorglos-Paket“ für die möglicherweise große Familienfeier ganz in Weiß.

Selbst „freie Redner“, Sänger und spezielle Hochzeitsfotografen suchten und fanden mit vielen Messebesuchern das Gespräch.