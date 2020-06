Neubau: Kreuzfahrt-Riese zum Tempotest auf See gestartet

Bremerhaven Um diese Zeit sollte die „Iona“, jüngster Neubau der Papenburger Meyer Werft, eigentlich längst mit Passagieren auf Kreuzfahrt sein. Doch dann kam die Corona-Krise. Der Ablieferungstermin an den künftigen Eigner P&O verzögerte sich, weil die Werft deutlich weniger Personal zur Endausrüstung an Bord schicken durfte. Zuletzt waren dort mehr als 1000 Mitarbeiter tätig.

Ein Teil von ihnen ist am frühen Sonntagmorgen mit dem Ozean-Riesen vom Columbus Cruise Terminal Bremerhaven in See gestochen. Es stehen mehrere Tests an. Unter anderem soll geprüft werden, ob die „Iona“ auch die vereinbarte Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Dazu führen die Testfahrten meist in die Gewässer vor den skandinavischen Küsten. Aber auch nordwestlich von Helgoland scheint für solche Versuche ein geeignetes Seegebiet zu sein.

Nachdem alles sorgfältig überprüft wurde, kehrt die „Iona“, die für mehr als 5000 Passagiere und noch mal für etwa 2000 Crewmitglieder Platz bietet, nach Bremerhaven zurück. Wann die offizielle Übergabe an P&O erfolgen wird, ist unklar. Auch der Starttermin für die erste Kreuzfahrt mit Gästen dürfte wohl nicht vor Oktober liegen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen