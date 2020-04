Polizei begleitet zwei Demos

Bremerhaven 27 Männer und Frauen haben am vergangenen Sonnabend in Bremerhaven an einer angemeldeten Versammlung der Partei „Die Rechte“ teilgenommen. Die Polizei achtete darauf, dass die Demonstranten auf dem Lloyd-Platz die geltenden Corona-Abstände von zwei Metern zueinander einhielten. Zudem waren Begrüßungsrituale wie das Händeschütteln und das Weiterreichen von Transparenten und Flaggen verboten.

Zugleich kamen auf der anderen Straßenseite 50 Personen zu einer spontanen Gegenkundgebung zusammen. Auch ihnen erteilte der Polizeiführer Auflagen zum Zwecke des Infektionsschutzes.

Nach Beendigung der Versammlung wurden die abreisenden Demo-Teilnehmer von der Polizei begleitet. Damit konnte ein Zusammentreffen beider Lager nach Angaben eines Polizeisprechers verhindert werden. So sei aus auf beiden Seiten bei verbalen Provokationen geblieben.