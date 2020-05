Schausteller: Lichtblick in Corona-Zeiten: Europa-Rad am Hafen

Bremerhaven Das hat es in Bremerhaven noch nie gegeben: Direkt am Neuen Hafen steht seit vorigen Samstag das 38 Meter hohe Europa-Rad aus Bremen, obwohl in den Havenwelten keinerlei kleine oder große Veranstaltungen stattfinden. Die Bremerhavener kennen das beliebte Fahrgeschäft von den Seestadtfesten und der Sail. Diesmal ist Schausteller Sascha Hanstein mit seinem Riesenrad allein unterwegs, sorgt für eine weitere Attraktion gleich hinter dem Weserdeich.

An diesem Montag müssen erstmal die Formalitäten erledigt werden – Bauabnahme und Besichtigung der Behörden bezüglich der Corona-Schutzbestimmungen. „Im Kassen- und Eingangsbereich muss der übliche Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden. Außerdem lassen wir nur Besucher gemeinsam in eine Gondel einsteigen, wenn die zusammengehören oder es sich um Familien handelt“, sagte Hanstein am Sonntag der NWZ

