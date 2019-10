Bremerhaven Zwei rivalisierende Gruppen innerhalb einer Großfamilie haben am vergangenen Wochenende in Bremerhaven die Polizei in Atem gehalten. „Uns ist bekannt geworden, dass es in der Familie vorigen Sonnabend zu erheblichen Streitigkeiten gekommen ist. Zur Klärung der Angelegenheit haben die Beteiligten für den späten Abend ein Treffen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße An der Mühle vereinbart“, erklärte am Sonntag der Sprecher der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Frank Schmidt.

Weil die Beamten ebenfalls vorab erfuhren, dass bei der Zusammenkunft auch eine scharfe Schusswaffe zum Einsatz kommen sollte, wurde zur Verstärkung ein Sondereinsatzkommando der Bremer Polizei in die Seestadt beordert. Dort gingen die eingesetzten Kräfte an besagtem Parkplatz in Stellung, der im Stadtteil Geestemünde liegt.

Gegen 23 Uhr tauchten vier Männer auf, die zur Großfamilie gehörten. Bevor die Tatverdächtigen in Aktion treten konnten, griffen die Polizisten zu. „Die Gruppe war von den polizeilichen Maßnahmen völlig überrascht und ließ sich widerstandslos festnehmen“, so Schmidt.

Bei den Verdächtigen wurden eine Schusswaffe und weitere Schlagwerkzeuge gefunden und beschlagnahmt. Anschließend ging es für die Männer ins Polizeigewahrsam. Nach eigenen Angaben führt die Polizei weitere Ermittlungen.