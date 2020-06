Tourismus: Später Saisonstart zur „Dicke-Pötte-Tour“

Bremerhaven Nun steht in der Corona-Krise auch das Hygienekonzept auf der MS „Geestemünde“ für die vor allem bei Tagesgästen beliebte „Dicke Pötte Tour“. Viel später als ursprünglich geplant, startete das weiße Fahrgastschiff am Samstag um 14 Uhr pünktlich mit den ersten Passagieren am Liegeplatz „Neuer Hafen“.

An Bord ist einiges anders, als bisher gewohnt. So darf die „Geestemünde“ nur noch 50 Gäste transportieren. Die besorgen sich am besten per Internet Reservierungen. Auf dem Schiff angekommen, werden ihnen feste Plätze zugewiesen, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Zunächst werden die „Dicke Pötte Touren“ nur samstags und sonntags angeboten. Nach und nach könnte es dann zu einer Ausweitung des Fahrplans kommen. Vor Corona legte die „Geestemünde“ im Sommer oft zweimal pro Tag ab, denn das Schiff war oftmals ausgebucht.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die „Dicke Pötte Tour“ weicht von der herkömmlichen Hafenrundfahrt ab. Zunächst fährt das Schiff in die nahe Sportbootschleuse. Dort wird der Wasserspiegel auf Weserniveau gebracht – für manche Passagiere schon ein ungewohnter und interessanter Vorgang.

Wenige Minuten später öffnet sich das Schleusentor. Dann ist es bis zu den „dicken Pötten“ nicht mehr weit. An manchen Tagen können von der Wasserseite her große Kreuzfahrtschiffe aus nächster Nähe bestaunt werden. Aber auch die weltgrößten Containerfrachter machen an der Stromkaje fest.

Bei Niedrigwasser fährt der Kapitän schnell noch bei den Sandbänken vorbei, auf denen Seehunde in der Sonne liegen. Auf dem Rückweg bietet sich Fahrgästen ein eindrucksvoller Blick auf die Skyline Bremerhavens.