Bremerhaven Sie war zwar nie mit schweren Sattelzügen unterwegs. Dennoch ist Angelika Neustadt so etwas wie eine Berufskraftfahrerin. Seit 2003 tourte die Werbe-Kapitänin der Erlebnis Bremerhaven GmbH durch ganz Deutschland – am Steuer eines Promotion-Busses. Das neueste Fahrzeug nahm Neustadt erst im Herbst vorigen Jahres in Betrieb.

Am Samnstag war, nach 200 000 unfallfreien Kilometern, Schluss: Die Bremerhaven-Botschafterin verabschiedete sich in den Ruhestand.

Andreas Beckmann, Geschäftsführer der Erlebnis GmbH, brauchte bei der offiziellen Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin nicht lange nach den passenden Worten zu suchen. „Angelika Neustadt und ihr Team waren auswärts das Gesicht Bremerhavens.“ Auswärts – damit meinte Beckmann Großveranstaltungen wie den Hamburger Hafengeburtstag, Events und Messen in Oldenburg oder dem Erzgebirge.

Aber auch in Bremerhaven fuhr der Promotion-Bus vor – zum Beispiel am Columbus Cruise Center. Gerade in den vergangenen zwei Jahren zeigten immer mehr Kreuzfahrtpassagiere zunehmendes Interesse an den Freizeitangeboten Bremerhavens. „Der persönliche Kontakt zu den Menschen war, ist und bleibt wichtig“, zeigte sich die scheidende Werbekapitänin überzeugt.

Ihre Nachfolgerin wird Wiebke von Glahn-Knobloch. Die Bremerhavenerin hat bisher in Bremen und Hamburg für einen international agierenden Handelskonzern gearbeitet.