Bremerhaven Der Baustellenbereich auf der Autobahn 27 bei Bremerhaven ist und bleibt brandgefährlich. Beinahe wöchentlich ereignen sich in Höhe des Engpasses vor der „Moorbrücke“ schwere Verkehrsunfälle. Diesen Sonnabend krachte es dort schon wieder. Am Stauende musste eine Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Vechta auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven stoppen. Auch ein dahinter fahrender Wagen aus Hamburg hielt an. Das übersah ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer aus Wilhelmshaven und krachte nach Polizeiangaben ungebremst in den Pkw aus Hamburg. Der wiederum wurde in den vor ihm stehenden Wagen geschoben.

Bei diesem Unfall wurden laut Polizei sechs Menschen leicht verletzt, darunter zwei sieben und neun Jahre alte Kinder. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Die am Unfall beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem kilometerlangen Rückstau.