Bremerhaven Auf einer Eisenbahnbrücke im Bremerhavener Stadtteil Lehe hat sich am Samstagabend gegen 17.50 Uhr ein schwerer Zugunfall ereignet. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr geriet ein etwa 80-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache unter einen Regionalzug.

Als erste Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, lag der Verunglückte im vorderen Bereich des Zuges zwischen den Gleisen. Feuerwehrleuten gelang es, den Mann vorsichtig zu befreien. Er erlitt offenbar schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den Patienten in ein Bremerhavener Krankenhaus. An dem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte beteiligt. Die Polizei will untersuchen, wie es zu dem folgenschweren Zwischenfall kommen konnte.