Bremerhaven An einer Tunnelbaustelle in Bremerhaven ist am Sonnabendabend eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw in einen Dienstwagen der Polizei gekracht. Die Streifenwagenbesatzung hätte an dieser Stelle eigentlich Vorfahrt gehabt. Offenbar war die Frau aber so unkonzentriert, dass sie an der Ampelkreuzung trotz Rotlichtes ihren Weg fortsetzte. Ungebremst prallte sie Sekunden später seitlich gegen das Polizeiauto.

Während die Beamten mit dem Schrecken davonkamen, erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.