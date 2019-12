Bremerhaven Weil die Bremerhavener Polizei das Verhalten von Autofahrern, die im Straßenverkehr rücksichtslos und zu Lasten anderer eigene Interessen durchsetzen, intensiv ahnden will, gibt es seit rund vier Monaten im Internet die neu eingerichtete Plattform „ihrhinweis@polizei.bremerhaven.de“. Dort melden sich offenbar mehr Bürgerinnen und Bürger zu Wort, als man zuvor kalkulierte. Allein im ersten Vierteljahr nach Freischaltung gingen deutlich mehr als 500 Hinweise auf mögliche Fehlverhalten ein.

Diese Hinweise, aber auch eigene Ermittlungen und ein deutlich verstärkter Kontrolldruck im Rahmen der Streife haben Folgen: Mehr als 5000 Sanktionen im Bereich von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden verhängt.

Im „Ranking“ liegen Tempoverstöße, Gurt- und Handyverstöße, Rotlichtfahrten und falsches Parken aber auch Alkohol und Drogen am Steuer weit vorne. Im Kampf gegen die Ellenbogenmentalität in der Seestadt schreitet die Polizei ferner sofort ein, wenn Fahrzeuge in zweiter Reihe mit Warnblinker an Stellen geparkt werden, wo eigentlich der Verkehr fließen sollte.

Die Polizei will ihre Offensive gegen das Rowdytum auf den Straßen fortsetzen und, falls erforderlich, den Kontrolldruck weiter erhöhen.