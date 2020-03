Bremern Erneut ist bei einem Parteibüro in Bremen ein Brief mit einer unbekannten pulverförmigen Substanz gefunden worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Fund im Büro des Landesverbandes der CDU an der Straße „Am Wall“ am Montagvormittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Spezialisten von Bundespolizei und Feuerwehr untersuchten anschließend das Pulver und stellten fest, dass es sich um eine harmlose Substanz handelt. In dem Umschlag befand sich laut Polizei zudem ein Schreiben mit rechtsextremistischem Inhalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder verdächtige Postsendungen bei verschiedenen Bremer Parteien eingegangen. Erst am Samstag hatte zudem die Fatih-Moschee in Bremen einen ähnlichen Brief bekommen.