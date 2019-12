Bremen Die Ungarische Post kommt – zweifelsohne ein Höhepunkt bei „Cavalluna – Legende der Wüste“. Etwa 3000 Besucher sehen am zweiten Weihnachtstag die erste von vier Shows in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Insgesamt sollen am Donnerstag und Freitag rund 15 000 Besucher die Arena gefüllt haben. Es ist eine gewaltige Inszenierung mit Eindrücken, die die Herzen der Pferdefans höherschlagen lassen.

Diego Giona aus Italien steht auf dem Rücken zweier Pferde, da kommt seine Schwester Giulia in gleicher Pose in die Manege. Sie hat gleich vier Pferde vor sich. Sie schließt zu ihrem Bruder auf und übergibt ihm die Zügel des vorderen Pferdepaares.

Ein kleiner Slalom zwischen Säulen folgt, die beiden Pferdepaare, nun an Diegos Zügeln, laufen in gegensätzliche Richtungen. Diego bekommt zwei weitere Pferde gebracht und zeigt die Ungarische Post nun mit sechs Pferden. Diese springen souverän über Hindernisse. Elke Krüger (52) aus Diepholz ist begeistert. „Mit sechs Pferden habe ich das noch nicht gesehen“, sagt sie. „Das war super!“ Krüger hat bereits Vorgängershows gesehen. In diesem Jahr seien die Vorführungen besonders gut, lobt sie. Zudem hat sie den Eindruck, dass es pferdegerecht zugeht. „Man erkennt das an den Pferden“, sagt die Reiterin und Trainerin. Besonders gefällt ihr die Freiheitsdressur des Italieners Bartolo Messina. Dieser lässt nach und nach zehn Pferde in die Arena kommen, schafft es, dass diese sich auf die Hinterbeine stellen und auch auf den Hinterbeinen stehend zu ihm kommen. Man spürt das tiefe Vertrauen, das die Pferde zu ihm haben. Messina gelingt es sogar, dass die Pferde rückwärts auf ihn zugehen. Ein Pferd läuft rückwärts in eine Lücke zwischen zwei Pferden, die ebenfalls rückwärts gehen. Messina koordiniert das sanft, schiebt die ruhig agierenden Pferde etwas, dann passt es perfekt.

Atemberaubend und ganz sicher auch gefährlich ist der Auftritt der Hasta Luego Academy aus Frankreich, die gleich zweimal eine Art Kombination aus Reiten im Galopptempo, Artistik und Stunt-Handwerk zum Besten gibt. Die Reiter springen bei vollem Galopp ab, stoßen sich von der Erde wieder hoch in den Sattel, teilweise auch so, dass sie nach hinten schauen. Eine Reiterin lässt sich an der Seite runterhängen und greift in die Erde. Ein Mann streckt sich so, dass sein Körper seitlich vom Pferd weg ragt, ein anderer baumelt am Pferd, die Beine unter dessen Bauch.

All diese beeindruckenden Szenen sind in eine märchenhafte Handlung eingebunden. Prinzessin Samira (Kenzie Dysli) soll gekrönt werden. Doch ihr böser Cousin Abdul (Filipe Fernandes) putscht und ergreift die Macht. Ein wildes Pferd befreit Samira aus einem Käfig. Sie flieht. In einer Höhle sieht sie Bilder, Kampfszenen der Zukunft, Gut gegen Böse, ebenfalls ein Anlass für eine prächtige Szene. Die Reiter und Pferde der Equipe Sebastán Fernández, Profis in der Hirtenreitkunst mit der Garrocha, einer drei Meter langen Holzstange, agieren im Dunkeln.

Prinzessin Samira muss dunkles Schicksal abwenden. Sie trifft auf die vier Amazonen. Dajana Pfeifer schwebt als Amazone des Wassers mit ihrem Spanier „Lenny“ über dem Meer, einem riesigen blauen Tuch.